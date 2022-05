Brandweer zoekt vrijwilligers die in hun vrije tijd een ‘hero’ willen zijn

Brandweer rukt eerst uit voor auto die in de fik staat en vervolgens voor bankstel dat vlam vat

Veiligheidsregio Haaglanden had een druk nachtje. Zo rukte de brandweer eerst uit voor een auto in de Hardenbroekstraat in Den Haag die in brand was gevlogen. Vervolgens moesten de hulpdiensten op pad voor een bankstel dat vlam had gevat in de Grovestinstraat, niet ver hier vandaan.

