Brandweerdirecteur Lucien: ‘Het noodscenario lag al klaar sinds de Mexicaanse Griep’

Warme Hemel­vaarts­dag zorgt voor overvolle stranden en afgesloten gebieden

21 mei Het mooie weer op de vrije Hemelvaartsdag zorgt in de regio voor grote drukte. De gemeente Westland zet verkeersregelaars in om strandgangers weer naar huis te sturen. De Wassenaarse Slag, Noord Aa in Zoetermeer, Delftse Hout en Dobbeplas in Nootdorp zijn zelfs volledig dicht. En ook op de Haagse stranden en op Scheveningen is het erg druk. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.