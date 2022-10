Brandweerliften in 142 meter hoge Hoftoren kapot, ambtenaren moeten weer thuis werken

In zaak tegen Haagse godfather Piet S. werd Spaanse inspecteur opgepakt, die zelf fout lijkt te zijn

In de zaak tegen de Haagse godfather Piet S. is een Spaanse inspecteur opgepakt, die zelf fout lijkt te zijn. Het gaat om een leidinggevende van de antidrugseenheid in Alicante. Hij maakte deel uit van het gezamenlijke onderzoeksteam van Nederland en Spanje in de zaak van Piet S.

19 oktober