Brandweerman zoekt naarstig een locatie voor educatief 'actiepark'

,,Mijn leven lang ben ik al bezig met hulpverlening'', zegt Hagenaar Marcel Brinkman, directeur HEROLAND. Na jaren gewerkt te hebben in de hulpverlening heeft hij een grote droom: het bouwen van een attractiepark dat in teken staat van hulpverlening. Er is alleen een probleem. ,,Het is tot nu toe nog niet gelukt om een geschikte locatie te vinden.''

Tot in het kleinste detail heeft Brinkman zijn plannen voor HEROLAND uitgewerkt. ,,Het wordt een park met zowel een openluchtmuseum en trainingsgebied. In het openluchtmuseum kunnen mensen kennis opdoen over hulpverlening en wat daar allemaal bij komt kijken. In het trainingsgebied kunnen kinderen, maar ook hun ouders, leren hoe je bijvoorbeeld een brand blust of wat je moet doen bij een ongeval. Daarnaast kunnen zij ervaren hoe het is om uit te rukken met een brandweerwagen.''

Brinkman werkt al 25 jaar als ambulancebroeder, 38 jaar als brandweerman en geeft preventiecursussen. Hierdoor heeft hij, naar eigen zeggen, de nodige kennis en ervaring om te weten wat er in het park moet komen. Hij ontwikkelde zelf een maquette voor het park. ,,Er komen verschillende attracties die zowel leuk als leerzaam zijn.’’

Brinkman spreekt uit ervaring als hij zegt dat er veel mensen zijn die niet precies weten wat zij moeten doen in een noodsituatie. ,,Dat heb ik vaak gezien tijdens mijn werk. Er is dan ook weinig voorlichting.'' En dat is precies wat Brinkman wil veranderen. ,,Door het park komt er een plek in Nederland waar jong en oud kunnen leren hoe zij moeten handelen. Het gaat op een speelse manier voor kinderen, onbewust steken ze daar veel van op.''

Tunnel

Het park zal niet alleen gebruikt worden voor bezoekers, maar zal ook dienen als trainingsgebied voor brandweermannen en andere hulpverleners. ,,In een groot gebied trainen is uniek in Nederland. Meestal moesten wij daarvoor naar het buitenland afreizen. Dat kost duizenden euro's.''

Het park moet een unieke plek worden waar zowel bezoekers als hulpverleners nog iets kunnen leren. ,,Ik wil een grote tunnel nabootsen, daar gebeuren ook ongelukken. Een trainingsplek in een tunnel is er nog niet. Als we dat kunnen realiseren zullen hulpverleners uit andere landen naar Nederland afreizen om daar te trainen.''

30 miljoen euro

Om alles te realiseren is er volgens Brinkman 30 miljoen euro nodig. ,,Aan de financiering wordt nog gewerkt. In ben al met investeerders in gesprek, maar alles hulp is uiteraard welkom.''

Ook de locatie is nog een probleem. Volgens Brinkman is er 14 hectare grond nodig om het park op te bouwen. ,,Er moet genoeg ruimte zijn om de noodsituaties na te bootsen.

Aan personeel heeft Brinkman echter geen tekort. ,,Elke vakman die ik spreek zegt zich te willen aanbieden om te helpen. Het zijn vaak oud-brandweermannen of agenten. Dat is ook belangrijk. Het moeten vakmensen zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen.''

Centraal

De brandweer man is optimistisch over zijn plan. ,,Hoe fantastisch zou het zijn om dit te kunnen nalaten zodat alle generaties die nog komen gaan er profijt van kunnen hebben. Ik hoop zo snel mogelijk een mooie centralelocatie te hebben gevonden. Dan is het voor iedereen toegankelijk en kunnen hulpverleners uit het hele land het park bereiken.''

Brinkman roept mensen met ideeën voor een juiste locatie zich te melden via: info@heroland.nl.