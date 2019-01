Brandweermannen overspoeld met bedankjes van Scheveningers

Brandweermannen van de kazerne in Scheveningen zijn de afgelopen dagen overspoeld met bedankjes en complimenten voor hun werk tijdens de jaarwisseling. ,,Scheveningers laten hun dank vaak blijken en ook nu weten ze ons weer te vinden. Fijn dat we er kunnen zijn voor de burgers. Het is ons werk maar dit doet ons goed!‘’