Brandweermannen rijden binnenkort met nieuwe bolide door Haagse straten

VIDEODe brandweer Haaglanden presenteerde gisteren met trots de nieuwe bluswagens. En na 15 jaar was dat hoognodig. ,,We zien branden veranderen. Daarnaast zijn er minder brandkranen beschikbaar, waardoor we meer gebruik moeten maken van open water’’, legt projectleider Rijk Vogelaar uit. ,,De nieuwe wagens zijn daarop ingesteld.’’