Brandweervrouw Els neemt na 33 jaar afscheid van haar kazerne: ‘Uniek in regio Haaglanden’

,,De andere vrouwen zijn andere dingen gaan doen, Els is de enige die is overgebleven en haar pensioen haalt”, vertelt commandant Petra ter Veer. ,,Uniek in regio Haaglanden.”

Volgens Ter Veer is het werk van een beroepsbrandweervrouw zwaar. ,,Vrouwen moeten net wat meer stappen doen. Mannen zijn sterker, dat is gewoon zo.” Daarnaast is de kazerne in de binnenstad waar Els werkzaam was, een van de druksten. ,,Knap dat je daar dan je tijd vol kan maken.‘’