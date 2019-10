Brandy is niet dominant, maar ook geen doetje

Aaitje halen

Brandy, die zijn naam te danken heeft aan de cognackleur van zijn vacht, is niet dominant maar ook geen doetje. Op het losloopveldje rent en speelt hij met de Voorburgse honden die de nieuweling hartelijk in hun midden hebben opgenomen. ,,Maar het is geen kant en klare hond'', wil zijn pleegbazin kwijt. Brandy zet rustig zijn poten op het aanrecht en zaken als 'zit, blijf en kom hier' moet hij ook nog leren. ,,Maar hij komt heel vaak even een aaitje halen als hij zonder riem op het losloopveldje rent'', komt de pleegbaas zijn logee te hulp. ,,Brandy is nooit opgevoed. Nooit uitgelaten en nooit in een huis geweest. Maar moet je kijken hoe goed hij het doet. Niets is kapot. Hij is zindelijk, accepteert de riem en hij is lief voor kinderen terwijl het best stressvol is om als hond vanuit een asiel in Macedonië, patsboem, bij een Nederlandse familie terecht te komen. Ik ben heel trots op hem'', zegt de pleegbaas die veel tijd met Brandy doorbrengt.