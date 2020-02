Braziliaanse zangeres Anitta treedt op tijdens Pal Mundo Outdoor

Ze heeft ruim 45 miljoen volgers op Instagram. Akkoord, dat zegt nog niet alles over haar zangtalent, maar het is wel een goede indicatie van haar immense populariteit in Zuid-Amerika in het algemeen en in Brazilië in het bijzonder. Zaterdag 4 juli maakt deze Anitta – achternaam uiteraard overbodig – haar opwachting op het strand van Scheveningen.