Brazuka Bar voor nog eens drie maanden gesloten na nieuw geweldsincident

twee minuten met Ook al regent het, Zoetermee­se Dorps­straat verandert in schuimend stukje Caraïben

Hadden ze het nog zo mooi gepland in de zomerse maand augustus: de historische Dorpsstraat in Zoetermeer tussen 12.00 en 16.00 uur feestelijk in Caraïbische sferen op zaterdag de 26ste. Maar hoe zonnig het nu ook is, de weersvoorspelling is regenachtig voor komend weekend. Esther van der List van de evenementencommissie van de Dorpsstraat weet zeker dat de bezoekers toch plezier zullen hebben in het enorme schuimbad dat ze heeft besteld.