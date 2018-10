Breaking Bad in Hollandse polder: xtc- en speednetwerk voor rechter

Er komen nog twee verdachten in beeld: Clemens C. (40) en Ferry den O. (40). Beiden zeggen dat ze de Lierse loods vooral schoonhielden. Af en toe moet er een boodschap worden gedaan of moeten vaten worden overgegoten. Wat zich in de bedrijfshal afspeelt, lijkt wel duidelijk te worden uit de camerabeelden. Regelmatig moet de roldeur even worden opengezet en komen er dampen uit de hal naar buiten drijven. Daarna gaat de deur weer snel dicht. Onder anderen De N. is soms meer dan een dag continu in de hal aanwezig. ,,Hij had een cruciale functie als ‘chef-kok’ in de loods aan de Lierweg”, aldus de officier van justitie.



Op 10 januari 2016 valt de politie de hal binnen. Een dag later ziet het observatieteam dat De N. gevulde tasjes in een ondergrondse container gooit. De politie doorzoekt het afval en vindt jerrycans en flessen, met onder meer methanol, zwavelzuur en amfetamine erin. Stoffen die gebruikt kunnen worden voor de productie van speed.



Het oprollen van het drugslab in De Lier lijkt echter allerminst effect te hebben. De chemicaliëntransporten uit het Belgische Remicourt gaan onverminderd door. Een tweede onderzoek wordt opgestart: Trema, met als hoofdverdachte de 37-jarige Jeffrey S. uit Den Hoorn. Hij is volgens het OM de spil in twee criminele organisaties.



Ook komen de 36-jarige Flavio G. en Gianfranco G. (56) in beeld, evenals Hagenaars Michael S. (31) en Leo de G. (46). Na de loods aan de Lierweg lijkt de productie van de speed en xtc te zijn verplaatst naar de Wattstraat in Zoetermeer. De grondstoffen worden aangevoerd vanaf een containeropslagplaats aan de Nieuweweg in Poeldijk. Het OM schetst verder dat in Delft en Voorburg twee verdeelplaatsen ingericht zijn en in Wateringen en Den Haag verdere verwerking van het spul plaatsvindt.