Bredere stoepen, nieuw asfalt en verkeerslichten: kruisingen Loosduinsekade weer open én veiliger

met video Hockeyster Van Geffen heeft tijd van haar leven in feestend Buenos Aires: ‘Nog nooit zoiets meegemaakt’

Hockeyster Margot van Geffen (33) was zondag in Argentinië toen de voetballers van dat land wereldkampioen werden. De Oranje-international van het Haagse HGC ging tussen de uitzinnige Argentijnse supporters in de straten van Buenos Aires helemaal in het feestgedruis op.

19 december