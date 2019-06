Breien, weven en borduren met een boodschap

Auto in de sloot na ongeluk Wassenaar, A44 tijdelijk dicht

15:48 De snelweg A44 is donderdagmiddag korte tijd afgesloten geweest bij Wassenaar in de richting van Amsterdam na een ongeval. Op de kruising van de weg met de N44, bij het Rozenplein, botsten meerdere auto’s op elkaar. Eén ervan belandde daarbij in de sloot.