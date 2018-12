Brenda (46) maakt liefdevolle portretten van jongeren met Down

Brenda, die professioneel ook familieportretten en zwangerschapsfoto's maakt, wil met haar reportage de andere kant van de medaille laten zien. Ze weet uit ervaring hoe de buitenwereld naar mensen met Down kijkt. ,,Ze zeggen vaak: 'Ah, wat is ze lief'. Of: 'Ze zijn zó schattig.' En een keer: 'Het zijn net normale mensen'.‘’



Brenda wil met haar serie een punt maken. Dat bijvoorbeeld haar eigen dochter ook gewoon een tiener is met een eigen karakter, zoals iedereen. En met haar eigen kracht. ,,Mijn dochter is gewoon een puber die net als andere pubers boos wordt als je haar telefoon afpakt.‘’



Vaak worden mensen met Down onderschat, weet Brenda. ,,Dan vragen mensen aan mij of 'zij' iets wil drinken. Deze serie heb ik gemaakt om te laten zien dat mensen met het Downsyndroom ook serieus zijn en ertoe doen in de maatschappij. Zo willen zij door ons worden gezien. Niet alleen als grapjassen, als knuffelaars of als domme mensen. Nee, het zijn krachtige mensen en dit zijn dito portretten.'' De Haagse weet nog niet wat ze met haar fotoreportage gaat doen. ,,Maar uiteindelijk, in de toekomst, wil ik wel een boek maken.‘’



De vraag wat fotografie voor haar betekent, wordt beantwoord door dochter Belén die precies weet hoe het zit. ,,Mama heeft passie voor fotografie. Mama kan niet stoppen. Ze blijft maar doorgaan. Dan gaat ze achter de computer zitten en past ze dingen aan de foto's aan. Dan word ik heel vrolijk van haar, omdat ze dan goed in haar vel zit.‘’



,,Wij zijn een team'', zegt Brenda even later tegen haar dochter.



De serie portretten heet Mi Tresor 21, een mix van de letters in 'trisomie 21', wat staat voor de afwijking in chromosoom 21 die het Down-syndroom veroorzaakt. ,,Ik heb tien minuten gepuzzeld met die letters'', zegt Brenda. Maar uiteindelijkvond ze wat ze zocht: Mi Tresor 21. ,,Mijn juweeltjes met Down.‘’