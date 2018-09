'Brexit bemoeilijkt procedures'

Wat hij doet is taalreizen en educatieve reizen organiseren. De nadruk ligt tegenwoordig op het laatste. ,,Ik ben de stichting Meet the British, waarvan Educational Home Stay een onderdeel is, in de jaren 80 begonnen met Mike Biswell. We begonnen met taalreizen naar Groot-Brittannië en dat is uitgegroeid tot groepsreizen voor onderwijsinstellingen zoals Volksuniversiteiten en ROC's. Volwasseneneducatie is nu de belangrijkste tak van onze organisatie. De ervaring is dat veel mensen moeite hebben om de Engelse taal goed genoeg te leren om bepaalde cursussen te kunnen volgen. En waar leer je een taal beter dan juist tussen de Engelsen? Mensen die een poosje in een Brits gastgezin wonen, leren de taal razendsnel en ze raken ook hun natuurlijke gene kwijt. We horen vaak dat het bijna vanzelf ging, het leren van Engels bij de Engelsen thuis."



De slogan 'Bij de Britten thuis, dat spreekt vanzelf!' komt dus niet zomaar uit de lucht vallen, bezweert Young. ,,Het is bewezen dat zelfs de meest onzekere cursisten, die in Groot-Brittannië bij een gastgezin hun woordje in het Engels moeten doen, aan zelfvertrouwen winnen. En natuurlijk krijgen we ook de verhalen te horen over de verschillen in levensstijl die onze deelnemers tegenkomen. De Britse cultuur zit immers anders in elkaar dan de onze."