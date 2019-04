‘Brexit is funest voor import Brits voedsel'

Een no-deal zal funest zijn voor Kelly's Expat Shopping, een bedrijf in Britse en Amerikaanse levensmiddelen dat zich voornamelijk richt op expats. Eerder spraken we de Nederlands-Britse Kelly Kelly (getrouwd met de Brit Jason Kelly) en uitte ze al voorzichtig haar zorgen. Maar nu de brexit alsmaar wordt uitgesteld en de geruchten van een no-deal sterker worden, noemt Kelly de hele situatie beangstigend.



Kelly en haar man Jason openden eind vorig jaar nog een winkel in Amsterdam. Met nog een vestiging in Den Haag en één in Wassenaar, kwam het fysieke winkeltotaal op drie. ,,Misschien naïef gedacht, maar we dachten dat de brexit wel mee zou vallen. Binnen de kortste keren zaten we op dezelfde omzet als onze andere winkels, die al jaren bestaan.‘’



Maar andere investeringen, zoals een bestelbus en personeel, zijn een ander verhaal. ,,We hebben veertien man in dienst, waarvan drie vast in dienst. We hebben al een aantal goede mensen moeten laten gaan omdat we het niet aandurven om een vast contract te geven. Uiteindelijk kost het me alleen maar geld. Ik moet weer nieuw personeel inwerken.''