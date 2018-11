Brexit jaagt non-profitorganisaties naar Den Haag

International Alert, een organisatie met wereldwijd zo'n 250 medewerkers die strijdt voor vrede, opende gisteren een nieuwe Europees hoofdkantoor in Den Haag, naast de vestiging in Londen. Onder meer het Mercy Corps en Redress gingen International Alert (IA) al voor met vestigingen in Den Haag. De stap naar het vasteland van Europa is ingegeven om aanspraak te kunnen maken op Europese subsidies en om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere organisaties. Iets wat vanuit post-brexit Groot-Brittannië een stuk lastiger zal worden. Directeur Harriet Lamb van IA zegt dat er voor Den Haag is gekozen omdat de hofstad zich profileert als stad van vrede en recht. ,,We hoefden niet lang na te denken over Den Haag. Meer en meer organisaties vestigen zich hier, met het oog op samenwerking met elkaar.”



Den Haag heeft bovendien een actieve rol gespeeld in het aantrekken van de NGO's. Lamb roemde in visserstermen de aanpak van de gemeente waarin IA werd 'gevangen en langzaam binnengehengeld'. ,,Daarmee zijn we het nieuwste lid van de vrede- en rechtfamilie van Den Haag en Nederland."