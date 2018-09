'Brexit ramp voor universiteit'

Toekomst Renbaan Duindigt stuk rooskleuri­ger

16:36 De kans dat ook in de toekomst paardenraces op Renbaan Duindigt worden gehouden, lijkt aanzienlijk toegenomen. Dat is de conclusie van Gerard Hoetmer, de eigenaar en fokker van harddravers, die sinds december vorig jaar achter de schermen druk in de weer is om het zieltogende hippodroom nieuw leven in te blazen.