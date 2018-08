Brief die Otto Frank nooit in handen kreeg te zien in Haags museum

De ongeopende brief aan Otto Frank is twee weken lang in COMM in Den Haag te bekijken. De brief werd onlangs gevonden.

De envelop en inhoud daarvan werd in 1942 naar het Merwedeplein 37 in Amsterdam verstuurd, waar Frank met zijn gezin woonde. Zij zaten toen echter al ondergedoken, waardoor de brief nooit aankwam bij degene voor wie die bedoeld was.

Op de voorkant van de met 5 cent gefrankeerde brief is met potlood 'onbekend' geschreven en is met de kleur violet de boodschap 'TERUG AFZENDER' gestempeld. Op de achterkant ziet men de stempel 'woont niet op ... / nader adres in de wijk onbekend' en zijn nogmaals het adres en de datum met de hand geschreven.

De brief is van 25 augustus tot en met 9 september te zien in het Haagse museum. Daarna wordt het object geveild door het Veilinghuis op 21 september 2018.