Brieven van opa: Bekers en bokalen naar de lorrenboer

Inmiddels is Sint met de stoomboot naar Spanje vertrokken. Ik hoorde dat jij en je zusje mooie cadeautjes hebben gekregen. Daar heeft je mooie brief aan Sint en Piet vast bij geholpen. Alleen, je hebt die bij mij laten liggen. Daarom heb ik de brief nog snel in de brievenbus gedaan. Daar zijn opa's voor.



,,Heb je nog een chocoladelettertje in de auto?", vroeg je kort daarvoor, onderweg naar de Roetsjbaan en de ijssculpturen naast de Pier in Scheveningen. ,,Fijn, maar waarom een S en geen R." Ach, het hoogtepunt was toch dat De Bellinga's, met 280.000 YouTube-abonnees de bekendste vlogfamilie van Nederland, daar waren. Die filmen iedere dag hun dagelijks leven en daar kijk jij op je tablet graag naar. Ook naar Enzo Knol, die ruim twee miljoen abonnees heeft. Jij wilt later ook vlogger worden.



Toen ik je naar huis had gebracht ging je meteen met je buurmeisje buitenspelen. Vroeger speelde ik ook met de jongens uit de buurt. Toen reden er nog auto's door de Korte Poten, daarvoor zelfs een tram, lijn 3. Hubert, een van mijn vriendjes, woonde daar, schuin tegenover apotheek Hofstad en boven fotozaak Filmex, die van zijn vader was. Een winkel met dure camera's, waar je ook je foto's kon laten ontwikkelen en afdrukken.