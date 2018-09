Brieven van opa: Briefjes van boeven gooiden we weg

Leuk, hoe je mij woordjes als buh-áh-lll (bal) en kuh-iii-puh (kip) kon voorlezen door de letters fonetisch uit te spreken. Vroeger leerde je lezen met een leesplankje. Dat begon met de woorden aap, noot, mies. Slim om je leeskunst vlak voor het naar bed gaan te demonstreren. Gelukkig knepen je moeder en vader vijf minuten een oogje toe. Minder blij waren ze met mijn schaterlach toen jij vroeg of ik mijn palaplu had meegenomen, maar je niet verbeterde. Ach, dat vond ik stiekem net zo grappig als toen jij je 's middags op het schoolplein begon uit te kleden. Je deed of je me niet hoorde toen ik vroeg om daarmee te stoppen. Want, zo zei je: je had verkoeling nodig.



Een smoesje om je gymbroek en T-shirt uit je schooltas te halen en aan te trekken. Onderweg vroeg ik wat je later wilde worden. ,,Politie." Politie, ik dacht dierenarts? ,,Nee, politie. Om boeven in de gevangenis te stoppen. Om die 's morgens alleen oud, hard brood te geven. En alleen ik heb de sleutel. Ik laat ze ook niet meer vrij."



Dik vijftig jaar geleden stond in de Casuariestraat een gevangenis, huis van bewaring genoemd. Daar, waar je nu de achterkant van het ministerie van Financiën ziet. Aan de straatkant had je kantoren, ook met dikke tralies voor de ramen. Aan het Korte Voorhout zag je eerst gemetselde bloembakken en twee meter lager lag een lap braakliggende grond. Dat stuk en ook de overkant waren in maart 1945 gebombardeerd door de geallieerden, tegelijk met een groot deel van het Bezuidenhout. Op dat platgeslagen stuk voetbalde ik met mijn vriendjes. Of we speelden er cowboytje en indiaantje en ook verstoppertje, want onkruid en wilde planten groeiden tot meters hoog.



Ik heb nooit meer zoveel van die kleine witte en oranje vlinders met zwarte stippen en groene sprinkhanen gezien als daar. We klommen soms over de gevangenismuur om onze bal te halen. Die muur stond niet ver van het cellenblok. Sommige boeven riepen naar ons en een paar keer gooide iemand een briefje naar beneden. Wel tien keer omgevouwen tot het zo groot was als een half luciferdoosje. Meestal stond bovenaan een adres en de vraag aan een persoon om op een bepaalde avond, als het donker was, naar de achterkant te komen. Die briefjes gooiden we weg.