Brieven van opa: Eekhoorn op de piano vond oma maar niks

Weer wat nieuws. Je vraagt of we langs het Kruidvat kunnen. Daar hebben ze 'slime'. Terwijl je goed weet dat ik van je ouders niet meer dat blubberige, kneedbare speelspul, dat volgens jou zo lekker voelt, mag kopen. ,,Maar opa, bij jou thuis er mee spelen, dat mag wél. Daar ben jij de baas. Toch?" We kopen een potje roze 'slime'en een bruisbal. Want je wilt nog onder de douche of in bad. Als ik wat later op een krukje zit te lachen om je gekwebbel tegen de bad-eendjes en de kikker val je stil. Je grijsblauwe ogen worden bijna zwart als je onverwacht vraagt: ,,Hoe is oma vorig jaar doodgegaan, waaraan en waar?” Ik schrik en heb even geen antwoord. Dan zeg ik dat ik daar liever niet over praat en dat later nog wel eens vertel. Je kijkt me nog doordringender aan als je zegt: ,,Opa, Ik vraag het je nog één keer: hoe, waaraan en waar." Ik verzucht dat oma Sonja in het ziekenhuis aan kanker is gestorven. ,,Je vader en ik zaten elk aan een kant van het bed. Ze viel in slaap en woont nu op een ster." Ik vecht tegen m'n tranen, maar dat zie je gelukkig niet. Je ben tevreden met mijn antwoord en speelt al weer vrolijk met de badeendjes. Rachel, toen oma nog een meisje was, werkte ze bij tearoom Formosa op de hoek van het Buitenhof. Daar waar naar nu McDonald's is. In een zwart jurkje met een wit schortje bracht ze taartjes rond, zoals chique Hagenaars in die tijd gebakjes noemden. Met twee collegaatjes ging ze in maart 1966 naar de film West Side Story. Die draaide in bioscoop Odeon op de Herengracht. De dametjes gingen eerst koffie drinken in café Dutchy, schuin aan de overkant, waar ik met mijn vrienden zat.

Oma Sonja zag er fabelachtig mooi uit. Ze droeg een rood mohair jasje, met een minirok van diezelfde stof en een wit truitje. Ik zei dat ik om de hoek, bij mij ouders en vier zusjes, woonde en vroeg of ze m'n witte piano wilde zien en zei ook dat ik een eekhoorntje had, dat op de piano kon dansen. Veel meisje vonden dat smoesje leuk, maar je oma niet. Die keek me kwaad aan, wenkte haar vriendinnen en liep de deur uit. Mijn vrienden vonden dat leuk. Tot mijn geluk kwam ze in de pauze als enige terug en bestelde een colaatje. Na wat te hebben gepraat mocht ik je oma naar huis brengen. Haar ouders woonden in de Pieter van de Zandestraat. Een zoen kreeg ik niet. Daar moest ik weken op wachten. Toch stond ik daarna iedere dag voor Formosa te wachten om haar naar huis te brengen. Dat deed ik ook toen ze wat later in de hamburgerbar van de Bijenkorf ging werken. Een beetje jaloers, omdat die jongens van de Golden Earring daar geregeld kwamen. Voor een milkshake en een burger. Pas na enkele maanden stelde ze me voor aan haar ouders en oudere zus. Eerst had ik me nog aangemeld bij voetbalclub DUNO. ,,Dat moet", zei ze, ,,want mijn vader speelt bij BTC. Jij moet ook van voetbal houden, anders hoef ik thuis niet met je aan te komen. En je moet zeggen dat je fan bent van Feyenoord.”



Dat deed ik natuurlijk want ik was stapel op je oma en ging jaren mee naar die club. Je oma had me verteld dat ze ook bijna 17 jaar was. Op een avond vroeg haar vader of ik even meeliep om hun hond uit te laten. We waren de straat nog niet uit of hij zei dat ze pas 15 was. Ik stamelde dat ze even oud was als ik, maar hij hielp me snel uit de droom.



Jaren later was hij wat blij toen we jouw vader ook bij die club aanmeldden. Hij was vijf, zes, hooguit. Te jong, want toen je papa in drie wedstrijden steeds de pechvogel was die telkens een bal hard in zijn gezicht kreeg, is hij gestopt en bij Lokomotief gaan basketballen.



