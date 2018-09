Brieven van opa in nieuwe rubriek: 'Het is lopen en niet lope...'

Twee belangrijke levenslessen wil hij zijn oudste kleindochter meegeven. ,,Wat ik nu al vaak tegen haar zeg: eerlijkheid duurt het langst. Dat ga ik haar ook uitleggen in de serie. Verder wil ik haar meegeven dat je met andere mensen moet omgaan zoals je wilt dat ze met jou omgaan.''



Bij mensen die hem kennen staat Van der Velde (1947) bekend als een vat vol anekdotes. Gooi er een kwartje in en je bent voorlopig niet van hem af. Met smaak dist hij de meest sappige verhalen op. Vaak sta je met je oren te klapperen. Nee?! Is dat echt gebeurd?!



De jonge Van der Velde haalde ronduit ontluisterende 'kwajongensstreken' uit. Denk aan brandstichting, vernieling en 'iets met explosieven'. De details doen we hier niet uit de doeken, want 'ik kan die verhalen maar één keer vertellen, dan is de spanning eraf'. Van der Velde was 'nogal een belhameltje', bekent hij. Waar dat vandaan komt? ,,Ik stotterde en mijn vader was hardhandig. Ik wilde niet dat zielige jongetje zijn.''



In zijn nieuwe serie Lieve Rachel vertelt Van der Velde aan de hand van de actualiteit over het Den Haag van toen, zíjn Den Haag van toen. En daarbij komen ook die jeugdzondes voorbij. De Hagenaar twijfelde of het wel 'opvoedkundig verantwoord' is om die op te biechten aan zijn kleindochter. ,,Mijn chef heeft me ervan overtuigd om het wél te doen. Ik vertel er dan wel bij dat dit niet is zoals het moet. Als een les.''