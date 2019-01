Brieven van opa: Ook de Duitse kerk was bijna afgebrand

'Ik ben wel zenuwachtig. Jij niet?" zeg je terwijl je m'n hand pakt als we over het Lange Voorhout naar Theater Branoul in de Maliestraat lopen. Welnee, opa is nooit zenuwachtig. Het donkert om half vijf, omdat het winter is. We gaan kijken wie van de tien kandidaten wordt uitgeroepen tot Hagenaar van het Jaar. Je verbaast je erover dat de Zweedse kerstboom er nog steeds staat en kwebbelt dat we hier nog nooit hebben gelopen. Niet 's avonds, wel overdag. Na het bezoek aan het Haags Historisch Museum op de Korte Vijverberg, waar je bij het schilderij van het Haags stadsbestuur uit 1637 meteen rechtsomkeert wilde maken. ,,Ze zien er uit of ze dood zijn. Laten we maar gaan." Ik troonde je nog mee naar de collectie poppenhuizen, maar die hoefde je niet te zien. Even later liepen we over het Bleijenburg. Daar is de Duitse kerk, die in opdracht van de Duitse Evangelische Gemeente in 1861 is gebouwd. Als ik 's morgens om zeven uur het zolderraampje in mijn kamertje open deed, keek ik op de achterkant. Toen ik net zo oud was als jij nu speelde ik altijd in die buurt. Dat kon makkelijk, want er reden nog niet veel auto's. In de Herenstraat stond voor groenteboer Toorenburg een paard en wagen, maar daar durfde ik niet meer langs nadat dat beest een keer in mijn schouder had gehapt. Vervoerder Van Gend en Loos bracht pakketjes met paard en wagen, die ook werden gebruikt om halve koeien bij de slager in het midden van de straat te bezorgen. Zo bracht ook de brouwer de vaten bier naar de cafés. Het uitladen zorgde soms voor een opstopping als ook een lorrenboer en melkman met hun kar richting Plein wilden. Op zondagochtend konden we gewoon op het middenstuk voetballen. Alleen als er vanaf de Herengracht een auto om de hoek kwam tuffen, stopten we even. Na school gingen we verstoppertje spelen op het grote stuk overwoekerde grond aan het Korte Voorhout dat, vanaf de Koninklijke Schouwburg, aan weerszijden door de geallieerden was plat gebombardeerd. Dat verstoppertje spelen, na school, doe jij nog precies hetzelfde met je vriendinnetjes of thuis met je zusje Chloë. Met je handen voor je ogen tel je van een tot en met tien en roept: ,,Wie niet weg is, is gezien, ik kom." Dan ga je zoeken.