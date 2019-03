Brieven van opa: Toen ging K en W ook nog in de fik

Als jij in de verte een sirene van brandweer, ambulance of politieauto hoort, vind je dat spannend. Je verdraait je nek al bijna als een auto op de snelweg toetert. In de nieuwbouwwijk waar jij woont, met veel groene voor- en achtertuinen en speelplekken voor kinderen, gebeurt dan ook niet veel. Blij toe.



Rachel, toen ik op 18 december 1964 voor automatiek Telstar, hoek Herengracht, om een uur of zeven 's avonds een Ras-patatje stond te eten, keek ik niet eens op toen er een brandweerwagen passeerde. Sirenes hoorden we genoeg in de binnenstad. Voor een brandje, maar meestal voor een vechtpartij, als de kroegen moesten sluiten. Wanneer een sirene klonk, hing m'n hele familie in de Herenstraat uit de schuiframen. Opa en oma keken vanaf de tweede etage, mijn ouders, vier zusjes en ik uit de drie ramen op de derde etage.



Van het tweede voertuig was ik ook niet onder de indruk. Pas bij de derde brandweerwagen kwamen m'n vriendjes aanlopen om te kijken waar de brand was. Ik niet. De harde frietkruimels onderin een puntzak zijn het lekkerste. Toen ze terugkwamen en lachend vroegen of ik misschien het gebouw van Kunsten en Wetenschappen, op de hoek van de Zwarteweg en de Muzenstraat, per ongeluk had aangestoken, trok ik nog een kroketje. Pas nadat er nóg meer brandweerwagens waren gearriveerd, slenterde ik met ze mee de Oranjebuitensingel op. We zagen dat er rook tussen de kieren van de toegangsdeuren en nooduitgangen kwam. Daarna ging het snel. Zeven autospuiten, drie ladderwagens, twee waterkanonnen, nog wat voertuigen en zeker 75 brandweerlieden, vormden de macht die tegen het inmiddels voortvretende vuur werd ingezet. Het gejammer van sirenes, gevoegd bij die van de politieauto's, trok ondertussen duizenden mensen naar de brand. Het verkeer raakte in een schijnbaar onontwarbare knoop, die trams en bussen vasthield.