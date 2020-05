Brievenbus kleppert door corona als vanouds: ‘Post is echt iets om naar uit te kijken’

UPDATE 6 jaar cel geëist tegen Mexicaan voor betrokken­heid bij grootscha­li­ge productie van drugs in lab Wateringen

17:23 Tegen Jesus P. V. is zojuist een celstraf geëist van zes jaar voor betrokkenheid bij grootschalige productie en bezit van drugs in een lab in Wateringen. De 40-jarige Mexicaan werd februari vorig jaar aangehouden in het bedrijfspand waar het lab zat. In het pand werden honderden kilo’s drugs gevonden met een straatwaarde van ongeveer 80 miljoen euro.