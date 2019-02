Brievenbussen opgeblazen in Voorburg

Politie komt met reconstruc­tie dodelijke steekpar­tij Albar­dastraat

11:06 De politie houdt binnenkort een reconstructie van de dodelijke steekpartij in de Albardastraat in Den Haag op 18 september vorig jaar, waarbij een 46-jarige man om het leven kwam. De reconstructie moet meer duidelijkheid geven over de gebeurtenissen op die dag.