Brigitte biedt steun aan kankerpatiënt: 'Wij begrijpen elkaar'

Wie de diagnose kanker krijgt, wacht een zware tijd vol behandelingen en onderzoeken. De ziekte is als een rollercoaster die van je belevingswereld een emotionele achtbaan maakt. In HMC Antoniushove kunnen patiënten worden bijgestaan door verschillende professionals van het Informatieplein Oncologie. Toch zoeken ze liever hun heil bij de 'echte specialisten' - in dit geval ervaringsdeskundigen - op de 9de verdieping. Daar staat tussen de ziekenhuiszalen een knusse huiskamer, waar ze terechtkunnen voor een luisterend oor of gewoon om hun ervaringen te delen.



Dit is het domein van Brigitte Bosman. Patiënten kunnen met haar praten, of met vrijwilligers die te hebben te maken hebben (gehad) met de ziekte. Hier wordt 'steun' naar een hoger niveau getild. ,,Want hier begrijpen we elkaar écht'', vertelt Bosman (53). ,,Wij begrijpen de angst om afscheid te nemen van het 'oude' leven, voor het verloop, voor terugkeer van de kanker en de angst om dood te gaan. Een professional kan wel zeggen: 'Ik weet wat u doormaakt', maar dat doet-ie niet. Hij of zij weet niet hoe het is om te leven met die onzekerheid'', zegt Bosman stellig.