Britse school erg in trek bij Nederlander

The British School in The Netherlands is al lang niet meer een bastion van louter kinderen met een Britse achtergrond. Steeds meer Nederlandse gezinnen kiezen ervoor hun kind een plekje op deze school te geven. ,,Hier leren ze de leiderschapsvaardigheden voor de toekomst.''

Toen de British School in The Netherlands negen jaar geleden het levenslicht zag in Den Haag, telde de school vrijwel geen Nederlandse kinderen. Inmiddels is dat percentage gestegen van 10 procent in 2012 naar bijna 12 procent in het afgelopen schooljaar. De school telt inmiddels 291 leerlingen met een Nederlandse nationaliteit.

Een opvallende trend, stelt ook Kevin Sandeman, adjunct-directeur van het voortgezet onderwijs. ,,De instroom aan leerlingen blijft redelijk gelijk, maar de interesse vanuit Nederlandse gezinnen groeit. Ik geloof dat vooral onze kijk op de mens als geheel opvalt: we richten ons op veel meer dan goede cijfers, er is ook aandacht voor het mentale en het fysieke.''

Onzekerheid

Hoewel de aanstaande brexit voor veel onzekerheden zorgt - is een plekje op een Britse universiteit nog wel haalbaar voor een niet-Brit? - blijft de interesse in Brits onderwijs toenemen. Vader Ajay Mangal prijst het feit dat een kind er een solide basis legt voor de rest van zijn leven. ,,Ik zie dat er veel oog is voor talentontwikkeling en er veel aandacht is voor positieve kritiek. Op die manier creëer je leiders voor de toekomst.''

Het lesgeld loopt op tot 20.940 euro per jaar voor een leerling. Mangal: ,,Natuurlijk hangt er een stevig prijskaartje aan, maar kinderen besteden zóveel tijd op school. Dan moeten ze daar ook echt de dingen leren die van pas komen in de toekomst.''

Trend

De trend gaat voorbij aan andere internationale scholen in de stad. Dat heeft vooral te maken met het feit dat zij afhankelijk zijn van subsidie en ze dus toelatingscriteria hanteren. Een woordvoerster van The International School of The Hague vult aan: ,,De enige Nederlandse gezinnen die hier komen, hebben lange tijd in het buitenland gezeten en zijn bezig te re-integreren. Andere plekken op onze school zijn simpelweg gereserveerd voor expats.''

Soul Robertson van The European School of The Hague: ,,Dat is bepaald door de Nederlandse wet. Om deze reden is onze ervaring met trends anders dan die van particuliere scholen.''