Broedplaats Schenk op zoek naar nieuwe plek: ‘Een plek als deze? Die vinden we nooit meer’

Lounes Doulache is een van de vaste krachten achter de Broedplaats. ,,We konden destijds de ruimte in gebruik nemen als een soort anti-kraakproject, via Bewaakt en Bewoond. Een unieke plek natuurlijk. Doordat we ons van de buitenwereld konden afsluiten met twee dikke sluisdeuren, hebben we hier volkomen vrij kunnen experimenteren met elektronische muziek.‘’



De bunker herbergde acht studioruimtes en een radiostudio, waar vanuit Lounes en zijn vrienden een wekelijks programma produceerden. ,,Afgelopen week hebben we ter afsluiting zelfs een marathon van 36 uur radiomaken gehouden. Internationale deejays combineerden vaak een optreden in Amsterdam met een bezoek aan onze studio. Er zijn zúlke gave dingen ontstaan. Daar willen we absoluut mee door.''