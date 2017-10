Broer Ali A. ook vast voor oplichting Residentie Orkest

Broer Mohammed A. kwam eerder ook al in beeld bij de fraude van zijn broer bij het Residentie Orkest. Als boekhouder verduisterde Ali A. daar een ton, bij de onderwijsorgansiatie Nuffic nog eens anderhalve ton. Mohammed zorgde dat het witgewassen werd. Hij kreeg er een werkstraf voor, Ali moet van het gerechtshof 16 maanden zitten. Terwijl die zaak nog liep ging volgens het Openbaar Ministerie Ali gewoon door met zijn oplichtingspraktijken. Hij zou zich hebben voorgedaan als woonbemiddelaar van onder meer Vidomes en potentiële klanten hebben opgelicht. Om welk bedrag het gaat heeft het Openbaar Ministerie nog niet uitgerekend. Ook zou A. huurdersverklaringen, salarisstroken en bankafschriften vervalst hebben. Bij de rechtbank in Den Haag bleek gisteren dat het jongere broertje Mohammed de schuld voor deze oplichting op zich wil nemen. Hij heeft grotendeels bekend en zit sinds drie maanden vast. De aanklager is echter niet overtuigd van de bekentenis van Mohammed. Sterker nog, hij vermoedt een berekenend complot. ,,Het dossier overziende verbaast het me niet dat ze gezegd hebben: Mohammed, neem jij de schuld op je. Met jouw strafblad is dat beter.’’ Volgens het OM zijn er echter wel degelijk goede aanwijzingen dat Ali mede achter de oplichting zit.

Nonsens

Volgens Mohammed A. is dat nonsens. Hij zat toen hij zijn bekentenis aflegde in zogenoemde ‘beperkingen’. Dat betekent dat hij in die tijd geen contact met de buitenwereld mocht hebben.



De broers vroegen gisteren via hun advocaten om vrijlating uit het voorarrest. De vrouw van Ali verblijft illegaal in Nederland. Zij hebben een baby. Hij wil ‘zaken regelen’ zodat ze niet hoeft te worden uitgezet.



De advocaat van Mohammed liet papieren zien die zouden aantonen dat hij bij een koeriersbedrijf aan de slag kon gaan. Volgens het OM een farce. ,,De reclassering heeft geprobeerd contact met dit bedrijf te krijgen. Dat is niet gelukt. Het telefoonnummer is afgesloten.’’



De rechtbank besloot het tweetal in de cel te laten. Vooral vanwege het gevaar dat de broers opnieuw in hun oude oplichtingspraktijken zullen vallen.