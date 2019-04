Broer doodgeschoten Cahid: ‘Die man kwam uit de moskee en schoot hem dood’

Volgens de broer en zus van het slachtoffer was er ruzie ontstaan tussen Cahid (48) en de verdachte, de in Turkije geboren Abdulaziz U. Ze waren overburen van elkaar in de Netscherstraat. Beiden rookten wel eens een sigaretje: de een van over de balustrade, de ander vanuit het raam.

De ruzie escaleerde zo snel dat U. drie dagen later meerdere kogels op het slachtoffer afvuurde. Wat uiteindelijk de druppel is geweest, is niet duidelijk. ,,Mijn broertje was blind aan één oog . Hij moest dus altijd op een bepaalde manier kijken om iets goed te kunnen zien”, vertelt Hamdi Kilic, de broer van Cahid. ,,Die man zou geroepen hebben: wat kijk je!”

Kogel

Op dinsdag 8 januari kwam het tot de fatale geweldsexplosie in de Netscherstraat. ,,Mijn broertje had boodschappen gedaan voor mijn moeder, waar hij voor zorgde. Hij liep met een tasje met brood en melk naar huis. De echtgenote van U. belde haar man op. Die is toen uit de moskee gekomen en zou gezegd hebben tegen een aantal mensen: nu heeft hij die kogel verdiend. Volgens een getuige heeft hij een paar keer geschoten, tot Cahid dood was.”

Waarom Cahid die kogel zou hebben verdiend, weet de familie Kilic niet. Heeft het te maken met Turks-Koerdische fricties? Was er meer voorgevallen op straat? ,,Hij zegt dat het eerwraak is, maar dat is niet zo.”

Hamdi hoorde het bericht over zijn broertje toen hij op vliegveld Schiphol stond. Daar was hij omdat zijn schoonvader net daarvoor was overleden. ,,Mijn vrouw kwam aanlopen met een verschrikt gezicht, ik dacht vanwege haar vader. Maar ze zei: je broertje is neergeschoten. Toen hadden we twee begrafenissen in Turkije.”

Bekentenis

U. meldt zich na de schietpartij op het politiebureau, samen met zijn broer en het vuurwapen. Hij legt een bekentenis af. Over de exacte beweegredenen van U. wil ook het Openbaar Ministerie meer weten. Daarom wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Volgens zijn advocaat handelde de verdachte uit noodweer.

Hamdi kan er rustig over praten. Zijn zus Sevilay is emotioneler. Tijdens de behandeling van de rechtszaak wordt ze wanneer ze ‘moordenaar!’ roept naar U., door agenten gevraagd naar buiten te gaan. ,,We hoorden dat hij een goede advocaat heeft en misschien straks vrijkomt”, zegt ze. ,,Moeten wij hem dan vermoorden en dezelfde advocaat nemen, zodat wij ook vrijkomen? Nee, zo zijn wij niet. Wij zijn echte moslims.”

Hamdi verwoordt het anders. Hij denkt dat de schutter uiteindelijk zal krijgen wat hij verdient. Is het niet door Vrouwe Justitia, dan wel door God. ,,Dan kan je beter slachtoffer zijn dan dader.”