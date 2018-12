Broer gedode Julia uit Rusland voor niets naar Haagse rechtbank gekomen

De broer was speciaal vandaag naar de rechtbank gekomen, omdat hij dacht dat de zaak tegen de man van Julia inhoudelijk behandeld zou worden. Ter plaatse bleek het om een pro formazitting te gaan. ,,De reis was al geregeld”, zei Michael, de broer. Aan hem wordt gevraagd of hij 20 februari, wanneer de zaak wél inhoudelijk wordt behandeld, weer aanwezig kan zijn. Dat zal moeilijk worden stelt hij, omdat hij de financiële middelen waarschijnlijk niet heeft om te komen en omdat zijn vriendin zwanger is.

Gruwel

Julia werd in januari dit jaar om het leven gebracht in haar woning aan de Neptunusstraat in Scheveningen. De Russische man, die het lichaam van zijn eveneens Russische vrouw in stukken zaagde, die stukken in een kist op het balkon stopte en zijn vrouw vervolgens bij de politie als vermist opgaf, heeft steeds gezegd zich niets te kunnen herinneren.