Broer van verdachte beschieting Saoedische ambassade ook verdacht van terreurdreiging

De broer wilde op bedevaart naar de steden Mekka en Medina, maar kreeg daar geen visum voor van de ambassade van Saoedi-Arabië. De man ontkent vervolgens op 12 november 2020 meer dan twintig kogels afgevuurd te hebben op de diplomatieke post in Den Haag, maar zit er nog steeds voor vast. Hij werd op de dag van de beschieting al opgepakt.

Telefoongesprek

Zijn broer R.A. uit Voorburg belde enkele maanden later met Mohamed A. In dat gesprek deden beide heren een groot aantal bedreigende uitspraken. Rachid A. uit Voorburg zou onder meer gezegd hebben dat hij ‘blanke mensen’ ging ‘pakken’ en sprak over het ‘doorzeven van blanken’.

In het gesprek tussen de broers werd goedkeurend gesproken over de terreuraanslagen in november 2015 in Parijs. De Israëlische (ex-)premier zou de keel worden afgesneden. Koning Willem Alexander zou ook ‘een probleem’ krijgen als Mohamed A. niet vrij zou komen. Verder zouden de heren gesproken hebben over het doden van een wijkagent.

Aanhouding

,,Dit zijn verontrustende uitlatingen”, zei de rechter dinsdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak van Rachid A. Volgens Rachid had hij zijn uitlatingen gedaan uit frustratie over de aanhouding van zijn broer, die in zijn ogen onterecht was. Zijn vader was flauwgevallen toen de politie Mohamed meenam, vertelde Rachid tegen de rechter. ,,Ik ben een jongen geboren in de Schilderswijk, ik spreek straattaal”, zei hij.

Volgens zijn advocate had Rachid alleen maar gebruikgemaakt van zijn recht op vrije meningsuiting. Volgens de officier van justitie was daarvan in het telefoongesprek geen sprake, maar had Rachid zich schuldig gemaakt aan het dreigen met een terroristisch misdrijf. De uitspraak is over twee weken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.