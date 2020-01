Broer vermoorde Bilal in video: Ik zag die steekbewegingen de hele tijd

Bilal werd met een mes in zijn buik en kaak gestoken . Een buurtgenoot die toevallig passeerde trok nog snel zijn jas en trui uit en bond ze om de buik van Bilal. Tevergeefs. ,,Op het laatst zei hij tegen mij: als je mijn moeder ziet geef haar van mij een kus op haar voorhoofd’’, vertelt deze jongen in dezelfde video die vandaag online kwam.

De familie schakelde voor deze video Salaheddine Benchikhi in, een tv-maker die ook voor de NTR en VPRO enkele series maakte. Dat deed de familie, zegt Benchikhi, omdat er verschillende verhalen de ronde doen over wat er op die 21ste december gebeurde.

Zo zijn er geruchten dat er ruzie was over verkeerd geleverd vuurwerk. Een ander gerucht is dat er al een langer lopende ruzie was met een groep uit het Schipperskwartier. In die verschillende verhalen is Bilal de ene keer betrokken bij wat er gebeurde,en de andere keer slechts iemand die te hulp schoot.