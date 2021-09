Broers Cock en Martin Jol zijn elkaars beste vrienden: ‘We zijn nog steeds vier handen op één buik’

De eerste vraag overvalt hem een beetje. ,,Of ik nog dromen heb? Kan dat, als je bijna 69 bent? Nou, ik hoef niet meer op een voetbalveld te staan, als je daar soms op doelt. De voetballerij heeft me veel moois gebracht, maar die tijd is voorbij. Ik ben blij dat ik weer les mag geven op de school waar ik eerder, tot 2007, altijd met veel plezier heb gewerkt. Ook al ben ik met pensioen, ik werk er nog steeds: 14 uur in de week. Verder hoop ik vooral dat het me is gegeven om zolang mogelijk in goede gezondheid te leven met de mensen die ik liefheb.’’