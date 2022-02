Broers Jan en Kees verkopen ouderlijk huis met dubbel gevoel: ‘Hopelijk is dit geen vaarwel’

Het huis werd in 1969 voor de familie Hoogenraad gebouwd. Jan was 3, Kees 6. Rijswijk was nog een dorp met akkers, een wereld van verschil met nu. Het was voor Kees en Jan een fijn huis om in op te groeien, en ook de rest van de familie voelde zich er thuis. ,,Familiebijeenkomsten en feestjes waren eigenlijk standaard hier”, lacht Kees. ,,Dat was bijna vanzelfsprekend.”