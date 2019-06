Broers jarenlang cel in voor frauduleuze woonbemiddeling

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee Delftenaren tussen de 275.000 en 550.000 euro verdiend aan zo’n 275 klanten. In hoeverre die klanten wisten van de malafide zaken, is niet duidelijk. Een aantal mensen dat zaken deed met de broers heeft aangifte gedaan van oplichting.

Bedreiging met vuurwapen

De zaak kwam per toeval aan het rollen. In april 2017 kreeg de politie een melding over een bedreiging met een vuurwapen. Dat zou zijn gebeurd in het kantoor van de twee broers aan de Koninginnegracht in Den Haag. Tijdens de huiszoeking vond de politie inderdaad het vuurwapen, maar er werd ook een stapel blanco formulieren van overheidsinstanties aangetroffen. Op beelden van bewakingscamera’s van de broers zelf, was te zien hoe de twee bezig waren met de formulieren en hoe ze bewijsmateriaal vernietigden.