Broers Nick en Chris Guijt gedijen goed bij succesvol Voorschoten'97

De van Quick Boys overgekomen middenvelder Chris vond tot dusver vijf keer het net. Buitenspeler Nick, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij de eersteklasser, was vier keer trefzeker. ,,We nemen dus vrijwel de helft van de doelpunten van Voorschoten '97 voor onze rekening. Kennelijk hebben we allebei een neusje voor de goal. Het hadden nog meer doelpunten kunnen zijn. We leveren allebei ook de nodige assists af", vertelt Chris.