Brokkenpiloot Duindorp reed zonder geldig rijbewijs en met drugs op

In deze keurige straat wordt bijna elke week 112 gebeld: ‘Er rijden hier meer ambulances dan taxi’s’

Een jongen van nog maar 15 was vorige week op de Fischerstraat het slachtoffer van een gewelddadige beroving. Een incident dat niet op zichzelf staat, want alleen al het afgelopen jaar moesten de hulpdiensten 34 keer uitrukken voor een 112-melding. Wat is er toch aan de hand in de ogenschijnlijk rustige en keurige straat?

17:43