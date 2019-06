Bromfietser gewond na aanrijding bij Calandstraat

Video Van het strand naar winkel­straat in badgoed? ‘Als ik hier een pizza eet wil ik niet iemands borsthaar zien’

10:53 Blote basten, boxers en bikini’s in de winkelstraat: smakeloos of hoort het er bij met deze tropische temperaturen? De meningen zijn verdeeld in de Keizerstraat, Scheveningen-Dorp.