Brommerrijder met spoed naar ziekenhuis na aanrijding met fietser op Laan van Meerdervoort

Tim Akkerman in voorpro­gram­ma ‘Klein Orkest’ van Harrie Jekkers in Zuiderpark

19 maart Tim Akkerman treedt op in het voorprogramma van het laatste concert van Klein Orkest in het Zuiderpark in Den Haag. De formatie van cabaretier Harrie Jekkers sluit op 27 juli de comebacktournee af met een groot openluchtoptreden in Den Haag.