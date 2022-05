Bronovo langer open: tot 2030 een ziekenhuis

video Vrouw gewond bij woning­brand in Leidschen­dam

Een vrouw is maandagochtend gewond geraakt bij een brand in een woning aan het Kooiland in Leidschendam. De bewoonster is door de brandweer uit haar woning gehaald. Ze is met een ambulance en onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht.

9 mei