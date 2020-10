Bronovo moet ook open voor coronapatiënten

Volgens het raadslid heeft dat twee voordelen. De andere ziekenhuizen in Den Haag worden zo ontlast. Bovendien bleek vorige week dat het Haaglanden Medisch Centrum (Westeinde, Bronovo, Antoniushove) beveiligers inhuurt om woedende familieleden te weerstaan omdat ze niet willen dat een ziek familielid naar een ziekenhuis buiten de regio wordt overgeplaatst. Dat zou dan niet, of in elk geval veel minder snel nodig zijn.

Tot nu toe worden coronapatiënten in Den Haag verpleegd in het HMC Westeinde en in het HagaZiekenhuis. Daarvoor is gekozen omdat in deze ziekenhuizen acute zorg wordt geleverd en beide een intensive care-afdeling hebben. Ingrid Wolf, voorzitter van de Raad van Bestuur van Haaglanden Medisch Centrum stelde eerder in het voorjaar alleen in een noodsituatie bereidt te zijn het Bronovo open te stellen. Volgens Roopram is nu sprake van een noodsituatie.