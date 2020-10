Bronovo mogelijk toch calamiteitenhospitaal voor coronapatiënten

Het gaat om het inrichten van verpleegafdelingen in het Bronovo, onderdeel van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Het ziekenhuis is nu weekziekenhuis omdat het op de nominatie staat om over minimaal vier jaar te sluiten. Een intensive care is er niet, maar volgens een woordvoerder van HMC is de ic voor coronapatiënten nu ook niet de drukste afdeling. ,,Het gaat juist om verpleegafdelingen.”