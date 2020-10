Bronovo ongeschikt voor opvang coronapatiënt? ‘Los van virus hebben we door vergrijzing meer capaciteit nodig’

Hij verwijst naar het Erasmus MC in Rotterdam waar tijdens de eerste golf een noodhospitaal werd ingericht. ,,De opvang van coronapatiënten kan betrekkelijk snel. Het grote probleem is het personeel. Het Bronovo is op zich een uitstekende locatie en dichtbij de brandhaarden.”

Dan over de toekomst van Nederland: ,,Ook los van corona hebben we vanwege de vergrijzing meer ziekenhuiscapaciteit nodig. Of zet het gedeeltelijk in voor verpleeghuiszorg, daar is ook schreeuwende behoefte aan. Het Bronovo is nog lang niet afschreven. Als dat gebeurt, is er sprake van enorme kapitaalvernietiging. Waarom dan niet nu stoppen met de anorexiakoers die kabinet Rutte de afgelopen jaren heeft gevoerd?”