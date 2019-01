Bronovo-ziekenhuis gaat uiterlijk 2024 dicht

Het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag wordt uiterlijk in 2024 gesloten. Het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Vanaf juli is het ziekenhuis niet meer in de weekenden geopend.

Halverwege dit jaar gaat het Bronovo volgens de plannen in de weekenden dicht. ,,HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg”, aldus HMC. ,,Tussen 2022 en 2024 zal de poliklinische en planbare zorg worden verplaatst naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde, waarna HMC Bronovo als ziekenhuis in de huidige vorm zal worden gesloten.” Onder het HMC vallen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg.



Westeinde blijft, als ziekenhuis met een van de grootste spoedeisendehulpafdelingen van Nederland, het centrum voor acute en hoogcomplexe zorg. Antoniushove wordt de locatie voor oncologie en planbare zorg.

Westeinde

De aantal bedden wordt in het Westeinde met tachtig uitgebreid. Het aantal parkeerplaatsen op het terrein in de Haagse binnenstad gaat van 555 naar minimaal 750 plekken.



Ook de acute zorg over moeder en kind wordt dit jaar verplaatst naar het HMC Westeinde. In 2019 wordt in HMC Westeinde een ‘hoogwaardige tijdelijke huisvesting’ voor het Moeder en Kind Centrum gerealiseerd.



Of de huisartsenpost op HMC Bronovo tot 2024 behouden blijft, is nog maar de vraag. In overleg met de huisartsen en andere directe betrokkenen wordt op korte termijn daar een keuze in gemaakt.

