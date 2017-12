Brons het nieuwe goud voor beachvolleyballers

Op het gala dat door Vivienne van den Assem en Herman Nanninga werd gepresenteerd, prolongeerde zeilster Marit Bouwmeester vandaag haar titel van Haagse sportvrouw van het jaar.

Met winst van het EK en WK en gekroond tot ISAF World Sailor of the Year gaf ze haar gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een succesvol vervolg. De Friezin hoopt vanavond bij het Nationale Sportgala de dubbel te bemachtigen. ,,Maar daar ga ik niet van uit. Er zijn zo bizar veel goede sporters genomineerd, laat staan wie er op de shortlist stonden. Voor dit soort prijzen kun je niet vechten.”

Sportploeg van het Jaar

Verrassend was dat Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer een derde pronkstuk op hun schoorsteenmantel kunnen plaatsen. De beachvolleyballers werden in 2016 sportploeg van het jaar door in Rio de Janeiro met een bronzen medaille het eerste Nederlandse eremetaal op dit niveau in deze sporttak te bemachtigen. Dit jaar werd ‘slechts’ de Grand Slam in China als nummer 1 afgesloten.

,,De vorige twee keer hadden we wel verwacht te winnen, vandaag absoluut niet”, vertelt Brouwer. ,,De zeilers hebben natuurlijk het EK gewonnen. We zeiden al gekscherend tegen elkaar dat brons het nieuwe goud is.” Meeuwsen: ,,We hebben geen gemakkelijk jaar gehad. Het is een mooie erkenning.”

Wintersport

Sam (lees: Sem) van der Ven loste voetballer Eljero Elia af als Haagse sportman. De keeper van HGC werd in Amstelveen Europees kampioen. ,,Ik zou op wintersport gaan, maar ben veel liever hier.’’

Boris Burkhardt is de tweede Haagse hockeyer die werd geëerd. De 21-jarige was topscorer op het Europees kampioenschap in Valencia (Spanje) en verzilverde de beslissende shoot-out in de finale, waarmee hij Jong Oranje de titel bezorgde.

Sarina Wiegman eindigde in de categorie sportcoach van het jaar nipt boven vakgenoot Maurice Steijn. De voormalige trainer van ADO Den Haag werd met VVV kampioen van de Jupiler League, terwijl Wiegman – ook ex-ADO –met de voetbalsters Europees kampioen werd in Enschede. Ook Wiegman kan vanavond voor de tweede avond op een rij een sportverkiezing winnen.

De oeuvre-award ging naar Naomi van As, die afgelopen zomer stopte met hockey en in haar carrière het EK, WK en goud op de Olympische Spelen pakte en tweemaal beste speelster van de wereld was. ,,De stad Den Haag houdt een speciaal plekje in mijn hart, ook al woon ik er niet meer.”