Bronzen eerbetoon aan de vader der veteranen

De Voorburgse beeldend kunstenaar Guido Sprenkels legt de laatste hand aan het bronzen borstbeeld van Ted Meines dat op 4 januari zal worden onthuld. Het eerbetoon aan de luitenant-generaal en het gezicht van het nieuwe respect voor veteranen komt buiten op een sokkel te staan in het groen van zijn laatste woonplaats Leidschendam-Voorburg.



De locatie is zorgvuldig uitgekozen. In de oksel van de J.S. Bachlaan en de laan waaraan het gemeentehuis ligt komt het te staan vóór de entree van de wijk, waarin de straten zijn vernoemd naar verzetshelden als Hannie Schaft.



Ted Meines, twee jaar geleden overleden op 95-jarige leeftijd in de groene randgemeente van Den Haag, was zelf ook een verzetsheld. Dat was hij veel eerder dan militair. De geboren Fries, toen zelf een twintiger, redde onder meer Joodse kinderen en hielp ze onderduiken en regelde valse papieren voor hen. Hij verwierf er het ereburgerschap van Israël mee. Zoals er in zijn lange leven nog veel meer medailles zouden volgen. Van officier in de Orde van Oranje-Nassau tot het Ereteken voor Orde en Vrede en het Mobilisatie-Oorlogskruis.