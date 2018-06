Bronzen plaquette bij Haagse Jantje gestolen: ‘Dit is stompzinnig’

De Leeuw kreeg gisteren van een vriend te horen dat de bronzen plaquette niet meer op het muurtje rondom Jantje te zien is. Alleen de plekken waar de schroeven hebben gezeten, zijn nog zichtbaar. ,,Ik weet niet wanneer en hoe het is gebeurd’’, zegt hij verbijsterd. Vandaag heeft hij aangifte gedaan. ,,Maar ik denk dat er nog weinig gedaan kan worden. Misschien kan de politie een sporenonderzoek doen. Het is gewoon een stompzinnige actie. Ik heb er geen ander woord voor.’’



De plaquettes rondom Jantje zijn gloednieuw. ,,Ze zijn vorig jaar gemaakt toen Jantje een nieuwe plek kreeg toegewezen’’, stelt De Leeuw. Het gestolen stuk is het linkerdeel van de plaquettes. Daarop staat het verhaal van Jantje, het liedje over Jantje ‘In Den Haag daar woont een graaf’ en een omschrijving van de gebouwen van het Binnenhof in het Nederlands. Op het rechterdeel staat deze informatie in het Engels en in het middendeel zijn de gebouwen van de binnenstad getekend.



De Ivo Coljé stichting houdt zich bezig met het erfgoed van Ivo Coljé, de kunstenaar die Haagse Jantje vervaardigd heeft, maar de gemeente is de eindverantwoordelijke voor het beeld, omdat dat buiten staat. Die moet dan ook de plaquette vervangen, aldus de stichting.



Vorig jaar was een ander beeld uit Den Haag de klos. Het beeld van Anna Paulowna op het gelijknamige plein verloor tijdens de de jaarwisseling haar bronzen handen.



